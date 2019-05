Accadde oggi: nel 1927 la prima trasvolata dell’Atlantico di Lindbergh, in solitario e senza scalo

Charles Augustus Lindbergh era un aviatore statunitense, figlio di immigrati svedesi del Minnesota. Il padre era avvocato e in seguito sarebbe diventato membro del Congresso degli Stati Uniti (e forte oppositore dell’intervento degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale), mentre la madre era insegnante di chimica. Il 20 maggio e il 21 maggio 1927 Lindbergh compì la prima traversata aerea in solitario e senza scalo dell’Oceano Atlantico. Partito alle 7.52 del 20 maggio dal Roosevelt Field, vicino a New York, giunse a destinazione alle 22.00 del 21 maggio, dopo 33 ore e 32 minuti esatti, al Champs de Le Bourget, nei pressi di Parigi, a bordo del suo monoplano leggero, lo “Spirit of Saint Louis“.

Quell’impresa, compiuta ancora agli albori dell’aviazione, fece di lui leggenda e lo consegnò agli annali della storia, portandogli anche prestigiosi riconoscimenti. Il presidente Calvin Coolidge gli concesse la Distinguished Flying Cross e lo nominò colonnello della riserva dell’aviazione degli Stati Uniti. Il governo francese gli concesse invece la Legion d’Onore. Nello stesso anno Lindbergh venne eletto dal TIME «Man of the Year».