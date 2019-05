Accadde oggi: nel 1889 la Torre Eiffel viene aperta al pubblico per la prima volta

Era il 6 maggio 1889 quando, con l’apertura dell’Esposizione Universale dedicata alla Scienza e alla Tecnica, che si svolgeva a Parigi, venne aperta al pubblico anche la Tour Eiffel, inaugurata il 31 marzo. Il destino della struttura, dopo la chiusura dell’Esposizione, era quello di essere smantellata, ma la sua utilità, ovvero la facilità di trasmissione radio raggiunta dalla sua sommità, oltre al fatto che i turisti apprezzavano non poco il valore aggiunto che apportava al panorama parigino, portarono alla decisione di mantenerla, sebbene i francesi contemporanei non l’apprezzassero, ritenendola brutta e per niente consona alla classicità caratteristica dei palazzi parigini.