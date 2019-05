Aeronautica Militare, l’editoria atterra su Amazon

Da oggi, venerdì 24 Maggio, i prodotti editoriali dell’Aeronautica Militare sono in vendita su Amazon, nella vetrina disponibile al seguente link: https://www.amazon.it/aeronauticamilitare .

In un contesto sociale e comunicativo sempre più orientato all’utilizzo, da parte della collettività, di strumenti di acquisto online, la Forza Armata ha deciso di inserirsi in un nuovo canale di vendita per garantire agli utenti una ulteriore e più comoda possibilità d’acquisizione dei propri prodotti editoriali.

Arricchire la propria collezione privata con volumi a carattere aeronautico che narrano le gesta e le imprese dei più famosi aviatori italiani, che illustrano le attività e gli aeromobili della Forza Armata, oltre al calendario e ai prodotti audiovisivi, sarà possibile con pochi e semplici passaggi direttamente da casa o dal proprio dispositivo mobile.

Tra le varie novità, la più importante è la possibilità di acquistare, per la prima volta, i volumi “edizioni Rivista Aeronautica” anche in formato “eBook”. Prossimamente, le edizioni digitali delle opere editoriali dell’Aeronautica Militare verranno inserite anche in altri store digitali così da lasciare ai nostri lettori la scelta della piattaforma e-commerce a loro più congeniale.

L’apertura della vetrina dell’Aeronautica Militare su Amazon, realizzata in collaborazione con Difesa Servizi S.p.A. – società in house del Ministero della Difesa – rientra nell’ambito delle attività di valorizzazione dell’editoria militare realizzate dalla società, che svolge anche la funzione di editore della Rivista Aeronautica e della Rivista Militare.