Aeronautica Militare: trasporto salva-vita per un uomo in attesa di trapianto polmonare

Un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino ha svolto un trasporto sanitario urgente da Pescara a Milano a favore di un uomo di 45 anni in imminente pericolo di vita in attesa di trapianto polmonare.

L’equipaggio del velivolo, in prontezza di allarme, è decollato dall’aeroporto di Ciampino per poi atterrare a Pescara. Da qui, imbarcato il paziente, il Falcon è decollato dall’aeroporto abruzzese alle 21:00 circa alla volta di Milano Malpensa, dove è atterrato circa un’ora dopo. L’uomo è stato immediatamente sbarcato e trasferito in ambulanza al Policlinico “San Matteo” di Padova per ricevere le necessarie cure specialistiche.

I trasporti sanitari d’urgenza e le operazioni di ricerca e soccorso sono tra i principali compiti che l’Aeronautica Militare svolge quotidianamente in favore della collettività, consentendo di salvare vite umane e offrendo un prezioso e fondamentale contributo in caso di urgenza.

Interventi di questo tipo, effettuati in modo sistematico, regolamentato e coordinato con altri dicasteri e agenzie dello Stato, costituiscono casi concreti di Dual Use, attività effettuate in ambito civile e con finalità non prettamente militare.

Attraverso i suoi Reparti di volo l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche marginali per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in gravissime condizioni ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti.