Al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche: ecco gli eventi in Lombardia

La Lombardia in Val Bodengo ma anche sul Triangolo Lariano. Gli antichi mulini, i muretti a secco, le cascine tradizionali nel borgo Medioevale di Castel D.Pietro, il Giardino dedicato a Virgilio progettato nel 1930. Poi Andes. Si dormirà in tenda nel weekend della Repubblica.

Lombardia

Domenica 2 Giugno – in Val Bodengo

Programma: Trascorreremo una domenica in val Bodengo per scoprire attraverso un percorso di educazione ambientale a passo lento una delle tributarie meno conosciute della val Chiavenna. Selvaggia ed appartata, risaliremo la valle lungo un facile ma appagante itinerario adatto a tutti.

Venerdì 24 Maggio E Sabato 25 Maggio – Panorama sul Triangolo Lariano

Programma: Due passi e un caffe’ nel caratteristico borgo di Lasnigo. Poi attraversato il pulitissimo torrente Lambretto saliamo nel bosco tra castagni, larici e abeti per raggiungere la cima del monte Megna con la sua croce del Giubileo a 4 braccia. Panorama magnifico dalla Brianza alle Grigne. Non esclusi incontri con caprioli e cinghiali.

Borgo di Bianzano – Sabato 1 Giugno

Programma: Escursione ad anello alla scoperta del bellissimo lago d’Endine e dei suoi borghi, dal lago risaliremo attraversando diversi ambienti naturali per arrivare all’antico borgo di Bianzano dal quale si gode di una fantastica panoramica del lago.

Un angolo di Medioevo immerso nella Riserva Naturale

Programma: La Riserva Naturale Lago di Piano è una delle aree protette della Regione Lombardia. Durante l’escursione al suo interno, oltre al panorama meraviglioso, vedremo il borgo medievale di Castel S.Pietro, gli antichi mulini, il lavatoio del Lembra, i muri a secco e le cascine tradizionali.

Domenica 2 Giugno da Brunate a Torno lungo la Val Regia

Domenica 2 Giugno : chi ha paura del drago di Palude ?

Programma: il Tritone crestato italiano, conosciuto anche come “Drago di palude”, è solo una delle specie di anfibi che vivono all’interno della torbiera della Riserva Naturale di Pian di Gembro. Scopriamo insieme quali sono le altre e quali sono le loro strategie di sopravvivenza in un ambiente così particolare.

A discrezione dei partecipanti: pranzo al sacco presso le aree pic – nic della riserva. Possibilità di pranzare presso le strutture presenti in loco.

Sabato 1 Giugno – sulle Ali della Biodiversità

Programma: Un’escursione naturalistica, nella suggestiva cornice della Riserva Naturale di Pian di Gembro, alla scoperta delle farfalle tipiche dell’ambiente alpino, con riconoscimento sul campo degli esemplari mediante osservazione diretta e cattura temporanea con retino entomologico.

Sabato 25 Maggio – Dal Bosco del Virgiliano al Parco Archeologico del Forcello

Programma: dal Bosco Virgiliano, un grande giardino pubblico, progettato nel 1930 dall’architetto Giuseppe Roda in omaggio alla figura latina di Virgilio, procederemo attraverso la Riserva Naturale della Vallazza passando a fianco del Forte Franco-Austriaco di Pietole, straordinario esempio di genio militare e infine ad Andes, dove la tradizione colloca il villaggio natale del poeta. Attraverso alcune stradine di campagna proseguiremo poi per il Forcello, una grande area archeologica che ha permesso il rinvenimento di un abitato etrusco del VI sec. a.C. Rientro per la stessa strada.

Venerdì 31 Maggio – passeggiata tra i borghi di Orino, Castello Cabiaglio e Brinzio

Programma: serata di approfondimento e presentazione delle passeggiate a tappe alla scoperta del territorio e dei borghi antichi con le loro storie e gli antichi lavori della civiltà rurale.

Lamatrekking sulle Colline Moreniche del Garda – Sabato 25 maggio

Programma: insolita escursione fatta in compagnia di alpaca e lama sulle Colline Moreniche del Garda.

Durante il percorso si potranno vedere diverse particolarità naturalistiche tipiche delle nostre colline.

Tra storia e storie – Sabato 1 Giugno e Domenica 2 Giugno

Programma: facile passeggiata a tappe alla scoperta del territorio e dei borghi antichi con le loro storie e gli antichi lavori della civiltà rurale.

