Al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche: ecco gli eventi in Piemonte

In Piemonte la Collina delle Orchidee i “Sacri Monti” Unesco, il “Sentiero delle Bore” sulla civiltà del legno. L’Isola di “Sant’Antonio” , i marmi del Barocco Piemontese.

“E’ un piccolo gioiello tra le Alpi, dove arte, fede, storia e natura si incontrano.

Il 26 Maggio sul Monte Rosa

Piemonte

Sabato 1 Giugno al Sacro Monte

Programma: Piccolo gioiello tra le Alpi, dove arte, fede, storia e natura si incontrano.

Il sito “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” dal 2003 è stato iscritto nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità (Unesco).

Aperitivo con il Parco – Venerdì 24 Maggio

Programma: facile giro ad anello adatto a tutti, nella bella Pineta di S.M.Maggiore, percorrendo “Il Sentiero delle Bore”. Il percorso natura del Parco Nazionale Val Grande è dedicato alla civiltà del legno e permette, con l’osservazione della varietà delle specie di conifere presenti sul territorio, di approfondire gli aspetti legati allo sfruttamento del bosco e alla storia delle popolazioni montane; cenni sulla tecnica della resinazione e della costruzione di una carbonaia.

Sabato 25 maggio – BIRDWATCHING

Programma: Grazie ai capanni presenti e a un Osservatorio Naturalistico si scoprirà la vita nei due laghi presenti nell’area, svelando le curiosità degli uccelli che li popolano, in un viaggio di scoperta davvero emozionante!

I MARMI DEL BAROCCO PIEMONTESE – DOMENICA 2 GIUGNO

Programma: passeggiata naturalistica alla scoperta degli antichi siti di estrazione dei marmi policromi utilizzati già dal ‘600 per il Barocco Piemontese.

DOMENICA 2 GIUGNO – INSOLITA SALITA AL PIAN DELLA MUSSA

Programma: insolita salita da Balme al Pian della Mussa tra altare celtico, residenze di villeggiature estive di inizio novecento e fioritura delle peonie; una salita tra storia leggenda e natura.

IL MONTE ROSA – DOMENICA 26 maggio

Programma: cammineremo tra faggi, rododendri e rocce molto speciali, che milioni di anni fa si trovavano nelle parti più profonde di un supervulcano, lungo un percorso che si affaccia sulla Val Sesia e il massiccio del Monte Rosa. Per la sua importanza geologica l’area fa parte del Geoparco UNESCO Sesia Val Grande.

SABATO 25 MAGGIO – LA COLLINA DELLE ORCHIDEE

Programma: passeggiata su di un’antica strada, partendo dal primo nucleo abitativo di Pratolungo per raggiungere l’antico borgo di Gavi con il suo Forte (aperto tutta la giornata). La natura delle colline ricche di orchidee spontanee si fonde con la storia e la vocazione vitivinicola del territorio.