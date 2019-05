Il fatto, ripreso in un filmato, vede un cinghiale ormai agonizzante dopo la fucilata venire ucciso con quello che sembra un coltello: partendo dall’esame di questo video, di cui erano stati portati a conoscenza, i carabinieri hanno denunciato un cinquantaseienne residente a Sezzadio in provincia di Alessandria per violazione delle norme sulla caccia. Anche se l’uomo aveva ferito il cinghiale durante una battuta regolare. L’utilizzo dell’arma bianca, però, non è consentito.