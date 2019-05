Alimentazione e salute: i 5 frutti migliori per perdere peso

Non è un segreto che la frutta faccia parte di una dieta sana. Quando si fa sentire un attacco di fame, meglio dare uno sguardo al cesto della frutta: qualsiasi elemento al suo interno sarà migliore del contenuto del resto della dispensa. Ma non tutti i frutti sono uguali. Ecco allora uno sguardo ai migliori frutti da mangiare quando si cerca di perdere peso.

Mele

Le mele sono molto apprezzate dalla stragrande maggioranza delle persone. Saziano, sono succose, croccanti e facili da portare anche fuori casa. La ricerca ha dimostrato che mangiare 3 mele al giorno può aiutare a perdere peso. E non è una sorpresa se si considera che sono ricche di fibre, un nutriente conosciuto per incrementare la sensazione di sazietà e per tenere lontani gli attacchi di fame. Ci sono molti modi per consumare un’adeguata dose di mele: possono essere consumate da sole, a pezzi nei fiocchi d’avena, a fette in un’insalata o come parte di un dessert con poche calorie. 1 mela grande contiene 130 calorie e 5g di fibre.

Anguria

L’anguria ha poche calorie ma una grande quantità di acqua. Questo significa che potete consumare due tazze di anguria per meno di 100 calorie e lo stomaco sentirà come se aveste mangiato di più proprio perché questo frutto ha oltre il 90% di acqua. Stare idratati, infatti, aiuta a sentirsi sazi. Se state cercando di ridurre l’apporto giornaliero di calorie, inserire l’anguria nella vostra dieta è una mossa intelligente. Mangiatela ogni volta che sentite fame. In questo modo, si eviteranno cibi più ricchi di calorie e si soddisfaranno eventuali voglie di dolci. 2 tazze di anguria a pezzettini contengono 90 calorie e 1g di fibre.

Lamponi

I lamponi sono piccoli ma potenti. Hanno poche calorie e sono ricchi di fibre insolubili, cioè non digeribili. Quando si consuma una tazza di lamponi (52 calorie), in realtà si digeriscono solo 32 calorie. E la combinazione con il fatto che i lamponi hanno il più alto contenuto di fibre rispetto a qualsiasi altro frutto (1 tazza = 7g di fibre) li rende un perfetto alleato per perdere peso. Ricapitolando, 1 tazza di lamponi contiene 52 calorie e 7g di fibre.

Pompelmo

La metà di un pompelmo di medie dimensioni ha solo 60 calorie e come l’anguria, è composto per oltre il 90% da acqua. La ricerca ha dimostrato che un composto contenuto nel pompelmo, chiamato naringina, può abbassare la glicemia e infine portare alla perdita di peso. Quindi, godetevi un pompelmo ogni volta che ne avete la possibilità: spremetene uno nell’acqua, aggiungete alcune fette nell’insalata o utilizzatelo come il limone per aromatizzare i cibi. Mezzo pompelmo di medie dimensioni ha 60 calorie e 2g di fibre. Se si assumono alcuni farmaci, consumare il pompelmo potrebbe avere effetti avversi sulla salute. In questi casi, meglio consultare il proprio medico prima di inserire questo agrume nella dieta.

Arance

Se il pompelmo non è proprio il vostro agrume preferito, anche le arance sono un fantastico alleato per perdere peso. Ricche di fibre e di acqua, aiutano a sentirsi sazi. Inoltre, un altro dei loro aspetti positivi è che c’è quasi sempre una varietà di arancia durante le stagioni e quindi non c’è pericolo di rimanerne senza. Un’arancia di medie dimensioni contiene 80 calorie e 3g di fibre.