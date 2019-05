Alimenti, NAS: operazione ‘oro giallo’ contro l’olio extravergine contraffatto

Una vasta operazione denominata ”Oro Giallo” ha portato all’esecuzione di numerose misure cautelari restrittive e di sequestri probatori, con l’impiego di oltre 250 militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli, di unità dell’Arma territoriale e la collaborazione di personale di polizie straniere.

L’operazione, condotta dal Nas di Foggi a e coordinata dalla Procura della Repubblica della stessa città, in cooperazione continua con Eurojust (Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale) e con Europol per gli aspetti operativi transnazionali, rappresenta una delle più rilevanti indagini svolte negli ultimi anni a contrasto di fenomeni criminali operanti nella produzione e commercializzazione di olio extravergine di oliva sofisticato e contraffatto, perpetrati anche con proiezione transnazionale in Paesi dell’Unione europea.

I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per domani 14 maggio, alle 10.30, presso la Caserma dei Carabinieri ”Salvo D’Acquisto”, a Roma, Viale Tor di Quinto 151, alla quale saranno presenti, tra gli altri, il Procuratore Capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, il Procuratore Aggiunto, Francesca Romana Pirrelli, il Sostituto Procuratore Maria Giuseppina Gravina, il Generale D. Adelmo Lusi, Comandante del Comando Carabinieri Tutela Salute, il Tenente Colonello Vincenzo Marasca, Comandante del Gruppo Nas di Napoli, il Luogotenente Biagio Manzella, Comandante del Nas di Foggia, nonché rappresentanti di Europol.