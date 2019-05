Allarme plastica: tartaruga marina muore per lenza di 1 metro

Una tartaruga marina sulla costa adriatica è morta a causa di “una semplice lenza, non professionale, utilizzata molto probabilmente da un ‘pescatore della domenica’ che ha catturato la tartaruga e poi ha provato a tagliare la lenza, ma essendo lunga più di 1 metro essa si è depositata nell’intestino dell’animale, creando un corpo estraneo lunghissimo. È una patologia che non vediamo frequentemente“: lo ha raccontato all’Adnkronos Salute Nicola Di Girolamo, veterinario specialista in animali esotici e professore all’Università dell’Oklahoma, che ha effettuato l’autopsia sull’esemplare insieme a Giordano Nardini, veterinario capo della fondazione Cetacea, per la Società italiana veterinari per animali esotici (Sivae) di Cremona.

“La tartaruga che si è spiaggiata pochi giorni fa sulla costa adriatica è deceduta dopo una lunga agonia causata da un intaccamento intestinale causato da un corpo estraneo lineare, una lenza. Come sappiamo, le lenze possono colpire spesso le tartarughe marine, ma solitamente sono molto grandi, perché utilizzate per la caccia al tonno o al pesce spada. È triste pensare che questa tartaruga sia morta non per una causa batterica o virale, ma per un futile motivo ‘hobbistico’. per di più si trattava di un animale di circa 25 anni, pronto per procreare“.