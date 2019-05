Allerta Meteo, allarme fiume Secchia: codice arancione per il transito di un’onda di piena

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, a causa del transito di un’onda di piena sul fiume Secchia, in territorio mantovano, ha emesso un avviso di criticita’ moderata e localizzata (codice arancione) nei Comuni di Moglia, Quistello e San Benedetto Po dalle 20 di oggi e fino a domani, mercoledi’ 29 maggio. Nel report si invitano i presi’di territoriali della Protezione civile ad attivare azioni di monitoraggio e di contrasto per la salvaguardia della pubblica incolumita’ e la protezione dai rischi in funzione dell’evoluzione della situazione, che potrebbe eventualmente peggiorare a causa delle precipitazioni previste in serata, le quali potrebbero generare un’ulteriore onda di piena.

Nello specifico, si raccomanda di valutare l’attivita’ di comunicazione verso la cittadinanza, e in particolare, e con maggiore priorita’, verso coloro che vivono nelle aree piu’ esposte al rischio idraulico e l’attivazione o il passaggio a fasi operative di livello superiore in funzione della vulnerabilita’ del territorio. “In risposta alla richiesta di supporto pervenuta dal Dipartimento Protezione Civile per affrontare l’emergenza idraulica del fiume Secchia – ha detto l’assessore Foroni – stiamo attivando le Colonne mobili provinciali di Mantova, con 19 volontari e 1 funzionario con permanenza 12 ore e, a seguire un’analoga squadra in sostituzione; di Cremona, con 9 volontari e un’insacchettatrice per il riempimento dei sacchetti di sabbia e, in serata, un’ulteriore insacchettatrice di dimensioni maggiori e, nella mattina di domani, ulteriori 2 volontari. E infine di Brescia con 5 volontari. Stiamo anche effettuando una ricognizione presso le province di Pavia e Lodi per verificare eventuali altre disponibilita'”.