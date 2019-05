Allerta Meteo Campania: domani criticità gialla per maltempo

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per precipitazioni e temporali valido a partire dalle 8 di domani mattina e per le successive 24 ore su tutto il territorio regionale. La criticita’ e’ gialla su tutte le zone di allerta con rischio idrogeologico localizzato. Si prevedono, in particolare, “precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensita'”.

Tra i possibili scenari di impatto al suolo si segnalano, “ad esempio, ruscellamenti superficiali, possibili allagamenti di locali interrati e al pian terreno,innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, occasionali fenomeni franosi superficiali”. La Protezione civile regionale raccomanda agli enti competenti di porre in essere “tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi”.