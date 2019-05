Allerta Meteo Campania: forte vento e mare agitato

La Protezione Civile della Regione Campania informa che dalle 8 di domani mattina e per l’intera giornata , ossia fino alle 23.59, si determineranno condizioni meteo tali da determinare un’allerta per vento e mare. In particolare – si spiega in una nota – sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) sono previsti “venti forti occidentali, con locali raffiche; mare agitato lungo le coste esposte, con possibili mareggiate”.

Questa “condizione riguarderà, in particolar modo, i comuni costieri e le isole, per le condizioni del mare. Si raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, di predisporre un attento monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”. Si comunica che la sala Operativa, al momento, è impossibilitata all’invio dei bollettini meteo e delle successive comunicazioni e avvisi di allerta, a causa di problemi tecnici connessi alla rete elettrica e internet. Sono al momento in corso interventi manutentivi finalizzati alla risoluzione delle problematiche. Gli enti possono contattare il numero 081.2323111