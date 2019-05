Allerta Meteo Emilia Romagna: ancora criticità arancione

Rimane attiva in diverse zone dell’Emilia-Romagna l’allerta arancione di Arpae e protezione civile per criticità idraulica e idrogeologica. Si prevedono piogge deboli-moderate, anche a carattere di rovescio, sparse su tutta la regione. Attenuazione dei fenomeni, nella giornata di lunedi’ con residue precipitazioni sui rilievi centro-occidentali.

L’allerta è di codice giallo in Romagna. Arpae e Protezione civile specificano che il livello arancione di criticita’ idrogeologica e’ legato ai possibili innalzamenti dei livelli di fiumi e torrenti minori. Al momento non si segnalano criticità rilevanti in regione.