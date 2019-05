La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta arancione, valida dalle 12, alla mezzanotte di domani, domenica 19, su tutta l’area centro-occidentale della Regione.

Osservati speciali saranno, in particolare i fiumi minori, per i quali si prevede un innalzamento dei livelli idrometrici. Nei bacini romagnoli l’allerta e’ di colore giallo. Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, si prevedono deboli-moderate con locali rovesci.