Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità “arancione” per piene dei fiumi e frane

“Per la giornata di venerdì 31 non si segnalano fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allerta. Il codice colore Arancione nell’allerta che riguarda la zona della Pianura Emiliana Centrale è dovuto alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti vallivi arginati del fiume Secchia, sollecitati dalla lunga sequenza delle piene di maggio“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori” valida “dalle 00:00 del 31 maggio 2019 fino alle 00:00 del 1 giugno 2019“.

“Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO; Allerta GIALLA per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN”.