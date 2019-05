Allerta Meteo Emilia-Romagna: ancora criticità per condizioni dei terreni e corsi d’acqua

“Per la giornata di domani giovedì 23 si prevedono condizioni di instabilità atmosferica associate a precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, comunque non significative ai fini dell’allertamento. Le criticità idrauliche e idrogeologiche segnalate sono determinate dalle attuali condizioni dei terreni e dei corsi d’acqua, con particolare riferimento al reticolo idrografico minore“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori” valida “dalle 00:00 del 23 maggio 2019 fino alle 00:00 del 24 maggio 2019“.

“Allerta GIALLA per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“.