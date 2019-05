Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità “gialla” per le piene dei fiumi

“Per la giornata di mercoledì 8 maggio non sono previsti fenomeni meteorologici significativi al fini dell’allerta. La criticità

idraulica gialla nelle zone F e D è riferita alla propagazione delle piene nei tratti vallivi di Secchia e Reno.

Si segnala la possibilità di deboli precipitazioni che interesseranno prevalentemente il settore occidentale“: lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna.

“Allerta GIALLA per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA,; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“. “Nella sezione di Gandazzolo sul Reno i livelli idrometrici si manterranno al di sopra della soglia 2 anche nella giornata di mercoledì.“