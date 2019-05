Allerta Meteo Emilia-Romagna: ancora criticità per le piene dei fiumi

“Per la giornata di oggi lunedì 20 e domani permangono flussi di correnti sud-occidentali di debole-moderata intensità con temporanei rinforzi sui rilievi e lungo la costa associati a isolati piovaschi più frequenti sulle aree appenniniche. La criticità arancione su Pianura emiliana centrale e Pianura emiliana orientale è riferita alla permanenza di livelli idrometrici sostenuti nei tratti vallivi di Secchia e affluenti di Reno, già interessati dalle piene delle scorse settimane“: la protezione civile regionale dell’Emilia–Romagna ha emesso un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori” valida “dalle 12:00 del 20 maggio 2019 fino alle 00:00 del 22 maggio 2019“.

“Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; Allerta GIALLA per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.”