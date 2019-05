Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità per piene dei fiumi e frane

“La presenza di una circolazione depressionaria con minimo in spostamento dal Tirreno meridionale verso l’Italia centrale determinerà nella giornata di lunedì 27 maggio l’afflusso, sull’Emilia Romagna, di correnti fredde provenienti da est sudest, che saranno associate a precipitazioni diffuse e persistenti a carattere di rovescio“: la protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diffuso un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori” valida “dalle 00:00 del 27 maggio 2019 fino alle 00:00 del 28 maggio 2019“.

“Allerta GIALLA per criticità idraulica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.“