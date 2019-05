Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità fino a domani per le piene dei fiumi

“Generale miglioramento delle condizioni del tempo, non è previsto alcun fenomeno meteorologico significativo ai fini dell’allerta. La criticità idraulica è riferita alla propagazione delle piene fluviali nei tratti di valle, prodotte dalle elevate precipitazioni delle ultime 36 ore. Le stesse precipitazioni determinano una criticità idrogeologica nelle aree collinari-montane“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori” valida “dalle 12:00 del 06 maggio 2019 fino alle 00:00 del 08 maggio 2019“.

“Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; Allerta GIALLA per criticità idraulica per le province di RA, FC, RN; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“.