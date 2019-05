Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità prorogata fino a domani

“Persiste la permanenza di un minimo depressionario sull’Italia con precipitazioni intense che interesseranno gran parte del territorio regionale in particolare saranno più intense sulle macroaree A, B, E, C. I fenomeni saranno anche a carattere

temporalesco. Ventilazione ancora sostenuta sul crinale appenninico, sulla costa e sulla Romagna (macroaree G1, E1,

C1, A1, A2, B1, B2, D2). Mare molto mosso, agitato al largo“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha prolungato l’allerta meteo, per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali e altri fenomeni“, valida “dalle 00:00 del 13 maggio 2019 fino alle 00:00 del 14 maggio 2019.”

“Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica per le province di RA, FC, RN; per temporali per le province di RA, FC, RN; Allerta GIALLA per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO; per criticità idrogeologica per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per temporali per le province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare per le province di FE, RA, FC, RN; per criticità costiera per le province di FE, RN, FC, RN.”

“Per la giornata di domenica 13 maggio, si prevedono precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, che interesseranno gran parte del territorio regionale con maggiore intensità su tutta la Romagna e sulle zone di montagne e colline emiliane orientali e occidentali.“