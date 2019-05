Allerta Meteo Emilia Romagna: temporali e vento forte

Torna il maltempo in Emilia-Romagna: la Protezione Civile regionale e l’Arpae hanno emesso una allerta – in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per temporali e vento forte su larga parte del territorio. In particolare, l’allerta e’ di colore arancione per criticita’ idraulica e idrogeologica e temporali sulla Romagna, sull’Emilia orientale, sulla pianura emiliana centrale e sull’Emilia occidentale oltre che per vento sulla costa romagnola e ferrarese e sull’intero crinale appenninico.

Dalle prime ore di domenica 12 maggio, viene evidenziato, ci sara’ “un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. In particolare, si prevede su tutto il territorio regionale un aumento dell’instabilita’ atmosferica, associata a fenomeni temporaleschi diffusi”.

Prevista anche una intensificazione dei venti con raffiche che potrebbero superare nel pomeriggio/sera la soglia di 40 nodi. Sulla costa sono previste onde, nella seconda parte della giornata, con una altezza superiore a due metri e mezzo.