Allerta Meteo Emilia Romagna: temporali per tutta la giornata di domani

Allerta per temporali e criticità idraulica in Emilia Romagna: l’ha emessa la protezione civile regionale per tutta la giornata di domani. Previsti temporali associati a forti raffiche di vento nelle aree pianeggianti del territorio emiliano-romagnolo.

In particolare, l’allerta gialla per temporali riguarda la pianura emiliana orientale e centrale, la pianura e bassa collina emiliana occidentale, con l’interessamento di tutte le province ad esclusione di Forlì-Cesena e Rimini. All’allerta per criticità idraulica, invece, è interessata la pianura emiliana orientale corrispondente alle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma per 49 Comuni complessivi.

Le previsioni meteo vedono domani il “passaggio di un sistema perturbato sul nord-Italia – informa la protezione civile – che determinera’ condizioni di marcata instabilità con precipitazioni sparse” sulla regione Emilia Romagna”. Dal pomeriggio “sono previsti temporali localmente anche forti, più probabili sulle zone di pianura prossime al Po, con associate raffiche di vento che potranno raggiungere localmente valori fino a circa 90 Km/h. I fenomeni saranno in temporanea attenuazione nel corso della notte”.