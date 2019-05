Allerta Meteo Emilia-Romagna: forti temporali, criticità per le piene dei fiumi

“Nella giornata di lunedì 27 maggio si prevedono piogge deboli e diffuse per l’intera giornata. Per martedì 28 maggio dal tardo pomeriggio avremo un’intensificazione delle precipitazioni, che in serata saranno anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore occidentale e fascia di pianura della regione. La criticità idraulica arancione sulla zona della Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese si riferisce ai tratti arginati dei bacini pedecollinari affluenti del Reno, già interessati da fenomeni di piena. La criticità idraulica sulla zona della Pianura Emiliana Centrale è relativa ai tratti arginati di Secchia e Panaro, già interessati da recenti ripetuti fenomeni di piena“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori“, valida “dalle 12:00 del 27 maggio 2019 fino alle 00:00 del 29 maggio 2019“.

“Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; Allerta GIALLA per criticità idraulica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“.