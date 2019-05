Allerta Meteo Estofex: attenzione a grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento al Nord Italia

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna, che riguardano anche l’Italia. In particolare, è stata emessa un’allerta meteo di livello 1 per il Nord Italia e i Balcani settentrionali, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello di allerta 1 anche per il sud-est della Germania e l’Austria, principalmente per forti venti.

Stesso livello anche per l’Ucraina orientale e la Russia occidentale, principalmente per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Non è esclusa la possibilità di un tornado.

Livello di allerta 2, invece, per parti della Russia occidentale, principalmente per nubifragi e in misura minore, per tornado, forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 10 maggio.

Una forte e debolmente ondulata corrente a getto dei medi livelli si diffonde verso est sul Mediterraneo, raggiungendo il Mar Egeo alla fine del periodo indicato. Un intenso massimo di vorticità viaggia sulla Penisola Balcanica ed è connesso all’asse della depressione dell’Europa occidentale che lentamente si inclina negativamente. Davanti a questa depressione, un vortice chiuso sul Mar Nero si muove verso nord, con un massimo di vorticità che rapidamente si diffonde verso nord sul suo fianco nord-orientale.

Nord Italia e Balcani

Si svilupperà un debole indice CAPE in un ambiente ad alto shear mentre il massimo di vorticità viaggia verso est. Questo permetterà la formazione di isolate supercelle in grado di produrre grandine di grandi o grandissime dimensioni e forti raffiche di vento. Le tempeste si dissiperanno nelle ore serali quando il massimo di vorticità si muoverà verso est.

Attenzione, dunque, al maltempo che potrebbe colpire il Nord Italia in queste ore con fenomeni molto intensi. Ecco le pagine per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

