Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme: il ciclone africano porta temporali e nubifragi al Nord Italia

Allerta Meteo – Piove su gran parte d’Italia per il ciclone di origine africana posizionato sul Mar Tirreno e nelle prossime ore ci attende un’intensificazione dei fenomeni, soprattutto al Nord ma anche su gran parte del Centro e sulla fascia tirrenica meridionale tra Campania, Basilicata e Calabria. Ecco allora che anche Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia l’allarme maltempo.

Allerta di livello 1 per il Nord Italia, la Slovenia, la Croazia e la Bosnia Erzegovina, principalmente per nubifragi.

Stesso livello di allerta per una grande parte dei Balcani settentrionali e dell’Est Europa, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Possibili anche alluvioni lampo localizzate.

Allerta di livello 2 per parti di Romania, Ungheria, Slovacchia, Polonia e Ucraina per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 29 maggio.

Il ciclone sul Sud Italia si sta velocemente muovendo in direzione nord-est verso i Balcani, portando un’avvezione di vorticità assoluta positiva sulle masse d’aria continentali calde e umide. Un’altra depressione si sta avvicinando all’Europa centrale da nord-ovest, portando instabilità anche sull’Europa occidentale, ma le tempeste dovrebbero essere di breve durata. Inoltre, sulla Scandinavia potrebbero formarsi locali tempeste con i modelli che mostrano un indice CAPE nell’ordine di diverse centinaia di J/Kg. In Turchia, la maggior parte del CAPE è fortemente limitata, ma se riuscisse a svilupparsi qualche tempesta, potrebbe diventare molto forte.

Nord Italia, Slovenia, Croazia e Bosnia Erzegovina

Sul Nord Italia e sui Balcani nordoccidentali si trovano masse d’aria con un debole shear ma abbastanza instabili da produrre temporali. L’avvezione di masse d’aria molto umide ai bassi livelli da sud-ovest e i profili verticali saturi mostrano un’alta probabilità di nubifragi.

Questo il bollettino Estofex per il maltempo che colpirà il Nord Italia, massima attenzione. Ecco le pagine per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

