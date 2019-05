Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme per il Sud Italia: forti piogge e vento, grandine di grandi dimensioni e rischio tornado

Allerta Meteo – Il maltempo continua a tenere stretta la sua morsa sull’Italia e dopo le piogge torrenziali che da diversi giorni colpiscono il Centro, i fenomeni si estendono anche al Sud. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’allerta proprio per le regioni meridionali dell’Italia.

Livello di allerta 1 per la Sicilia, il Sud Italia e le aree circostanti principalmente per forti raffiche di vento, isolata grandine di grandi dimensioni e rischio tornado.

Livello 1 anche per la Romania meridionale, la Bulgaria e la Grecia meridionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e un isolato tornado.

Livello 1 per la Turchia settentrionale per grandine di dimensioni grandi o molto grandi.

Livello 2, invece, per parti dell’Ucraina settentrionale e dell’estremo sud della Bielorussia principalmente per grandine di dimensioni grandi/molto grandi, forti raffiche di vento, tornado e nubifragi.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di venerdì 17 maggio.

Un’estesa area di alta pressione copre il Nord Europa. Sull’Europa centrale e meridionale, un ampio vortice ciclonico con numerosi vortici più piccoli incorporati determina condizioni di instabilità, aumentando la probabilità di temporali. A valle di questo vortice, un’avvezione di aria calda influenza la maggior parte dell’Europa sudorientale. In questa massa d’aria, migliorano gli ingredienti per una convezione organizzata. Un fronte dalla Bielorussia verso est e un altro dall’Ucraina occidentale verso la Turchia occidentale favoriranno le probabilità di temporali organizzati.

Sicilia, Sud Italia e aree circostanti

Una progressiva e ben strutturata depressione attraversa quest’area da nord-ovest verso sud-est/est con un rapido raffreddamento dei medi livelli. Tra il sud della Sicilia e Malta è previsto lo sviluppo di un cluster, che si muoverà rapidamente verso est/nord-est durante il periodo indicato. Uno shear a 0-3km di 15-20m/s indica il rischio di forti raffiche di vento. Sarà possibile anche isolata grandine di grandi dimensioni. Il resto della Sicilia e del Sud Italia si trova sotto livelli medi freddi e in un regime con un debole gradiente di altezza geopotenziale, quindi il principale pericolo sarà una lenta convezione con grandine e forti piogge. Con un aumentato CAPE a 0-2km e debole shear/maggiore vorticità, in quest’area saranno possibili numerose trombe marine. Tutti questi motivi hanno portato Estofex ad emettere un’allerta di livello 1.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che ora si sposta al Sud.

