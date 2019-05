Maltempo, alluvione e allerta meteo: Martedì 14 Maggio scuole chiuse in molti comuni d’Italia [ELENCO AGGIORNATO LIVE]

Domani, Martedì 14 Maggio, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni d’Italia a causa del maltempo che sta colpendo molte zone del Paese e della nuova Allerta Meteo emanata oggi dalla protezione civile. Preoccupa in modo particolare la situazione dei fiumi tra Marche ed Emilia Romagna, dove continuerà a piovere ed è già in atto una vera e propria alluvione con corsi d’acqua esondati e pesanti allagamenti.

Di seguito l’elenco (aggiornato in tempo reale) dei Comuni in cui domani le scuole rimarranno chiuse:

Cesena

Ravenna

Cervia (Ravenna)

(Ravenna) Soliera (Modena)

(Modena) Bomporto (Modena)

(Modena) Concordia Sulla Secchia (Modena)

(Modena) Bastiglia (Modena)

(Modena) San Prospero (Modena)

(Modena) Cavezzo (Modena)

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

