Allerta Meteo Sardegna: in arrivo piogge e temporali

Dopo un anticipo d’estate, con temperature anche oltre i 25 gradi, ritorna il maltempo in Sardegna, dove è scattata una nuova allerta della Protezione civile per condizioni meteo avverse soprattutto nella parte meridionale e orientale dell’Isola.

In particolare a destare preoccupazione sono le abbondanti piogge previste sino alle 18 di lunedì 27 maggio. Nelle prossime ore sono attese, infatti, precipitazioni sparse specie sul settore orientale e meridionale, localmente anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati anche moderati.

Temperature massima in diminuzione, anche in modo sensibile sul settore meridionale, mentre i venti, deboli o moderati dai quadranti orientali, tenderanno a rinforzare nel pomeriggio sul Golfo dell’Asinara, prima, e sul Canale di Sardegna, poi. I fenomeni sono dati in attenuazione per la serata di lunedi’, quando le temperature tenderanno ad un graduale rialzo.