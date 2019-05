Allerta Meteo Toscana: nuovo avviso di criticità per temporali

La protezione civile della Regione Toscana emesso un’allerta meteo codice giallo, valida fino alla mezzanotte di domani. Oggi sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio. I fenomeni risulteranno di intensità debole o moderata. Possibili locali rovesci più probabili sulle zone centro-meridionali e costa. Ovunque sono previsti cumulati medi significativi, salvo le zone di nord-ovest dove risulteranno inferiori.

Codice giallo in metà toscana (a sud) per temporali, solo da mezzogiorno di domani fino alle 20. Possibili anche colpi di vento e grandinate.

Domani intense precipitazioni sono attese in Valdichiana, lungo la costa e nell’immediato entroterra da Cecina a Castiglione della Pescaia, nell’alto bacino dell’Ombrone fino a tutta la Toscana del sud. Situazione meteo migliore in Lunigiana e la Garfagnana.