Allerta Meteo Toscana: ancora due giorni di pioggia, vento e mareggiate

La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un’allerta meteo codice giallo che, in alcune zone, potrà protrarsi fino alla mezzanotte di martedì.

Sono infatti previsti ancora due giorni di maltempo su tutta la regione: in particolare sono previste oggi ancora piogge sui versanti orientali dell’Appennino, in Mugello e Val Tiberina, che andranno attenuandosi nel corso della giornata di domani. Mareggiate sono previste sulla costa già a partire dal pomeriggio di oggi e fino alla mezzanotte di domani, martedì 14 maggio. Oggi e domani soffierà vento forte di grecale su tutta la regione, particolarmente accentuato in montagna, nelle zone collinari, lungo la costa e nell’arcipelago e che andrà attenuandosi nella giornata di martedì.