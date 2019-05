Allerta Meteo Toscana: prorogato codice giallo per pioggia

La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha prorogato l’allerta meteo codice giallo per pioggia – già emessa venerdì, e prolungata poi fino alle ore 12 di oggi – fino alle ore 14 di domani, lunedì 20 maggio.

Il codice interessa quasi tutta la regione, isole comprese, ad eccezione di Mugello, Val di Sieve e zona di confine con la Romagna.

Oggi previsti rovesci sparsi (temporali solo occasionali): attesi cumulati medi non significativi sulle zone interne e montuose (fino a significativi sulle zone di nord ovest), cumulati massimi non elevati di difficile localizzazione e intensità oraria forte in occasione dei fenomeni più intensi.

Domani previste piogge a tratti persistenti sulle zone di nord ovest con cumulati medi significativi e massimi fino a elevati sui rilievi. Possibili temporali nottetempo e al primo mattino su Grossetano e Valdichiana, ed occasionali colpi di vento e grandinate.