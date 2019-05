La Sala Operativa della Protezione civile regionale, in considerazione delle condizioni di tempo instabile che continueranno ad interessare la regione, ha esteso il codice giallo per vento a quasi tutta la Toscana, con validità fino alla mezzanotte di lunedì. Emesso codice giallo per pioggia sulle zone settentrionali appenniniche, valido dalle 18 di oggi, domenica, fino alla mezzanotte del 13 maggio.