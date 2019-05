Allerta Meteo Veneto: avviso di criticità per neve, pioggia e vento forte

La Protezione civile del Veneto ha diffuso un’allerta meteo che consiste nella dichiarazione della fase operativa di attenzione per neve sulle zone montane e pedemontane dalle ore 18 di domani alla mezzanotte di lunedì 6 maggio. A livello locale, si potra’ variare in preallarme o allarme, a seconda dell’intensita’ dei fenomeni. Per criticita’ idrogeologica viene decretato lo stato di attenzione (anch’essa con possibile variazione) nei bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, dalle ore 14 di domani alle 8 di lunedì. Stato di attenzione su tutto il Veneto per forte vento dalla mezzanotte di domenica 5 alle 8 di lunedì 6 maggio.