Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia: pericolo ‘marcato’ sui monti 

Pericolo valanghe ‘marcato’ domani sul Monte Canin, in Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto rileva il Bollettino Valanghe diffuso oggi, domani il cielo sarà coperto e si prevedono precipitazioni da moderate ad abbondanti, nevose sopra i 1600 metri circa.

Attesi, è scritto nel bollettino, a 1800 metri sul Monte Canin 50-60 centimetri di nuova neve, 20-30 centimetri altrove. Saranno possibili valanghe spontanee di neve fresca, di medie e in alcuni casi di grandi dimensioni, lungo i percorsi abituali in tutte le esposizioni. Sulle Alpi Giulie e Carniche e sulle Prealpi il pericolo sara’ moderato sopra i 1800 metri e saranno possibili valanghe spontanee di neve fresca, di piccole e medie dimensioni, sulle forti pendenze in tutti i versanti.