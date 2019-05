Alluvione in Emilia-Romagna: l’emergenza sta rientrando ma la criticità idraulica è ancora elevata

L’emergenza maltempo in Emilia–Romagna sta lentamente rientrando, dopo le criticità di ieri. Il fiume Savio, esondato in più punti, ha diminuito notevolmente la sua portata di acqua scendendo a 5,77 metri dopo aver toccato ieri i 7,51.

A Cesena sono continuate fino alle 2 di notte le operazioni di rimozione dei detriti sotto le arcate del Ponte Nuovo. La circolazione dei treni è tornata nella norma nella serata di ieri mentre la tangenziale di Cesena è stata riaperta questa mattina. Oggi le scuole sono chiuse a Cesena e in diversi comprensori di Forlì, Ravenna e Cervia.

Nel Ravennate ieri sera sono state riaperte alcune strade che erano state chiuse precauzionalmente.

L’ultimo bollettino dell’Agenzia ambientale Arpae prevede precipitazioni deboli residue, confermando per le prossime ore criticità idraulica elevata.