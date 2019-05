Alluvione Emilia-Romagna, il governatore: “Chiederemo lo stato di emergenza nazionale”

“Ho parlato pochi minuti fa con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, noi chiediamo lo stato di emergenza nazionale, già nelle prossime ore comincerà la conta dei danni per arrivare subito a chiedere al Governo cosa deve essere risarcito per le famiglie e per le imprese“: lo ha dichiarato in diretta tv su TR24 il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in visita a Cesena. “A breve arriveranno gli uomini della Protezione Civile nazionale. Desidero ringraziare tutto il sistema di Protezione Civile regionale, l’agenzia regionale, i tantissimi volontari, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, polizie locali e i sindaci. C’è gente che da 48 ore non dorme. Segnalo che in Emilia-Romagna abbiamo registrato alcuni picchi di piena come mai accaduto nella storia, nonostante questo abbiamo retto bene“.