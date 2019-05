Alluvione Carrione in Liguria: infissi stagni per le case sul fiume, emessa ordinanza dal sindaco di Carrara

Ordinata l’installazione di infissi antisfondamento a tenuta stagna, di presidi idraulici o la chiusura mediante muratura nel comune di Carrara, per gli immobili sugli argini del fiume Carrione. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere effettuare dai proprietari sia di immobili che di locali commerciali.

Questo quanto disposto dal sindaco Francesco De Pasquale firmando un’ordinanza per salvaguardare l’incolumità delle persone che risiedono o esercitano attività economiche negli immobili posti sull’argine del fiume Carrione. Il dispositivo impone la messa in sicurezza delle aperture dei muri dei fabbricati posti sull’argine del torrente Carrione laddove queste siano situate al di sotto del parapetto. Il 5 novembre 2014 il Carrione esondò nell’abitato di Carrara causando danni materiali agli immobili, all’agricoltura, alle imprese, all’ambiente e, più in generale, alla popolazione.