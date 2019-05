Ambiente: 150 escursioni per le Giornate Nazionali delle Guide Aigae

Con 150 escursioni in tutta Italia è partita la quarta edizione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche che si chiuderà il 2 giugno prossimo per la Festa della Repubblica e la Giornata dei Piccoli Borghi. Anche per l’edizione 2019 le Giornate si svolgeranno nell’ambito della Primavera della Mobilità Dolce, in collaborazione con Legambiente, A.Mo.Do, l’Alleanza per la Mobilità Dolce che raggruppa in Italia le più importanti associazioni e i più importanti organismi ed Enti che sono parte attiva del Turismo Ambientale.

Le Giornate, iniziate in occasione della Giornata Europea dei Parchi, “faranno parte del programma di iniziative della Primavera della Mobilità Dolce, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dei Beni Culturali, dell’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell’Associazione Trasporti, della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, della Via Francigena European Association” sottolinea Davide Galli, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche (Aigae).