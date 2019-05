Ambiente, Costa istituiremo il 10 maggio come: “giornata per l’educazione ambientale”

“Istituiremo con legge dello Stato la giornata per l’educazione ambientale porteremo in Parlamento un ddl governativo, e chiedo ai parlamentari di aiutarci e a voi, all’associazionismo, di sostenerci“. “Le istituzioni e l’associazionismo hanno collaborato in questa piazza con passione ai ragazzi dico, siate coloro che educano i vostri genitori a differenziare, consumare la giusta quantità di acqua, non sprecare“. Lo afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione del villaggio per l’educazione ambientale in Campidoglio.

Il prossimo anno, ha annunciato Costa, “premieremo anche progetti degli studenti che vivono nei territori dei Sin” (Siti di interesse nazionale), cioè i Siti più inquinati del Paese. “Continueremo inoltre questo percorso con le scuole – ed aggiunge – il prossimo anno come ministero dell’Ambiente finanzieremo con un bando i progetti delle scuole, in particolare quelli dei ragazzi che vivono nei Siti di interesse nazionale da bonificare, insieme a quelle dei parchi“.