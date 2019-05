Ambiente, nucleare e rifiuti: al via domani la conferenza dell’Osservatorio Nazionale Amianto

Prosegue l’impegno di sensibilizzazione dell’ONA in provincia di Latina sul tema amianto, nucleare e rifiuti con l’organizzazione, per il prossimo 21 maggio 2019 alle ore 9.30, presso il Circolo Cittadino di Latina, della conferenza: Tutela dell’Ambiente: gli Stati Generali. Uniti si vince – l’ONA per una mobilitazione condivisa con la collettività.

L’iniziativa è promossa dal Presidente dell’associazione Ezio Bonanni che presiederà l’evento convinto che: “con una mobilitazione condivisa con la collettività uniti si vince”.

Oltre a Bonanni interverranno gli europarlamentari M5S: Laura Agea, Dario Tamburrano e il vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo; Nicola Procaccini, Sindaco di Terracina, Domenico Guidi, Sindaco di Bassiano; Angelo Tripodi, Capogruppo Lega in Consiglio Regionale del Lazio, Gaia Pernarella, Consigliere Regionale del Lazio (M5S); Matteo Adinolfi, coordinatore provinciale della Lega; Matteo Coluzzi, consigliere del Comune di Latina; Cinzia Pellegrino, coordinatore Nazionale Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia; Salvatore La Penna, Consigliere Regionale del Lazio (Partito Democratico); Giorgio Libralato, Tecnico in materia di sicurezza.

La conferenza sarà moderata da Ruggero Alcanterini, Presidente del Comitato Fair Play, e di ONA Fair Play e direttore vicario de Il Giornale sull’Amianto, organo ufficiale dell’Osservatorio Nazionale Amianto, e sarà aperto alla partecipazione di tutti i cittadini.