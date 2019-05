Ambiente: passeggiata ecologica per pulire il monte Bondone

Volontari della Pro Loco e cittadini si ritroveranno domenica 26 maggio per una passeggiata ecologica volta a ripulire il monte Bondone. Nella sua quarta edizione, “Bondone Day”, e’ stato detto oggi in conferenza stampa a Trento, intende coinvolgere la comunita’ e renderla piu’ attiva nei confronti del proprio territorio, cosi’ da ripulirlo in vista dell’inizio dell’estate. L’iniziativa, cui collabora Dolomiti Ambiente, ha ricevuto nel 2017 dal Comune di Trento l’attestato di ‘Cittadinanza attiva’.