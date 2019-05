Ambiente: protocollo’made in Abruzzo’ per la difesa del mare

Un patto per il mare e’ un passo avanti per la difesa dell’Ambiente”. Lo ha detto Benigno D’Orazio presidente dell’associazione ‘Ambiente e’ vita’ in merito al Protocollo d’intesa firmato tra Consorzio pescatori dell’Adriatico, Cogevo (Consorzio di gestione vongole) e la stessa associazione Ambiente e’ vita.

“Ben vengano progetti come questo protocollo d’intesa che integrano il pubblico ed il privato all’interno di un’iniziativa piu’ ampia di riferimento” ha detto il sottosegretario all’ Ambiente e alla tutela del mare, Vannia Gava, raggiunta telefonicamente, sottolineando che “il decreto di riferimento e’ stato approvato qualche settimana fa e coinvolge tutti gli attori che si impegnano per la tutela dell’Ambiente”.

Gli obiettivi principali del protocollo, firmato lunedi’, sono la promozione e la diffusione di metodi e comportamenti idonei alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti marini e, allo stesso tempo, lo smistamento ed il riciclaggio dei rifiuti marini plastici.”Abbiamo iniziato un percorso con Cogevo – ha spiegato D’Orazio di ‘Ambiente e’ vita’ – e gia’ dallo scorso giugno avevamo sottoscritto un altro protocollo: il Patto per il mare. Il protocollo d’intesa che presentiamo – ha concluso D’Orazio – prevede l’impegno da parte del consorzio Cogevo per individuare campi di intervento che diventino oggetto di specifiche determinazioni della presente convenzione al fine di diffondere la cultura della tutela dell’Ambiente e lo sviluppo sostenibile tra i propri associati. Il tutto promuovendo l’ iscrizione all’associazione e la partecipazione agli eventi della stessa”.