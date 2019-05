Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con il Comune di Crotone e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), ha organizzato per martedì 7 maggio prossimo, a partire dalle ore 9:00, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “S. Pertini-Santoni” di Crotone (via Matteotti, 26), il convegno dal titolo “Ambiente e salute a Crotone: una relazione da conoscere” , dedicato alla presentazione del progetto CISAS “Centro Internazionale di Studi Avanzati su Ambiente, Ecosistema e Salute Umana” e dei suoi primi risultati.

Ad aprire l’evento, i saluti del Sindaco di Crotone, del Commissario Straordinario ARPACAL e del Commissario Straordinario ASP di Crotone. Modererà la giornata il Direttore del Dipartimento Provinciale ARPACAL Crotone.

I relatori presenteranno, agli studenti e alle studentesse del IV anno delle scuole superiori di Crotone, l’ambiziosa sfida nella quale si sono cimentati i ricercatori di quattro istituti del CNR, insieme ad un numerosissimo gruppo di collaboratori appartenenti alle più importanti Istituzioni legate al mondo della ricerca italiana, per investigare i fenomeni di inquinamento ambientale e relativo impatto sull’ecosistema e sulla salute umana, partendo dalle aree di Augusta/Priolo, Milazzo e Crotone, identificate come Siti di bonifica di Interesse Nazionale. Anche l’Arpacal, relativamente al sito di Crotone, ha fornito il suo supporto tecnico – scientifico al progetto.

In occasione della conferenza verrà lanciato un concorso per produrre un elaborato originale sul tema “Ambiente e Salute a Crotone” che sarà premiato nell’arco dell’anno scolastico 2019-2020. Per i ricercatori di CISAS gli studenti sono un interlocutore prezioso per diffondere le conoscenze sull’ambiente locale, per suscitare in loro interesse verso una tematica di estrema attualità nell’intera regione e per la ricerca scientifica nel suo complesso. Agli studenti sarà data l’occasione di relazionarsi con gli esperti che offriranno loro spiegazioni chiare e semplici, sviluppando una serie di riflessioni sul tema della responsabilità ambientale.

Il Convegno sarà l’occasione per avviare un’indispensabile azione di comunicazione e divulgazione con le scuole, le associazioni, gli enti pubblici e l’intera comunità locale che continuerà ad essere informata, attraverso incontri programmati, sugli obiettivi e i risultati del progetto di ricerca CISAS avviato nel 2016 che si concluderà a gennaio 2021.