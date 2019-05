Ambiente, Zingaretti: “Grande soddisfazione per le 9 bandiere blu nel Lazio”

“È una grande soddisfazione l’assegnazione di 9 Bandiere blu ad altrettanti comuni del Lazio da parte della organizzazione danese FEE (Foundation for Environmental Education) per la qualità di spiagge e approdi. Rispetto allo scorso anno, ritorna nelle migliori spiagge d’Italia anche Anzio e per la prima volta viene riconosciuta la qualità di Trevignano Romano sul lago di Bracciano. L’impegno della Regione e degli amministratori locali per il rispetto dell’Ambiente e per la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico viene riconosciuto e premiato”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.