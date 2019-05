Antartide, i segreti degli animali dei ghiacci

Come si sono adattati animali e piante a uno dei luoghi più freddi e inospitali della Terra come l’Antartide? Prova a rispondere un gruppo di ricercatori nel secondo e ultimo episodio della serie “Antartide”, in onda domenica 19 maggio alle 14.55 su Rai5. Esplorando i laghi subglaciali in profondità e decodificando le armi segrete della fauna selvatica e la vita microrganica che prospera in condizioni estreme, il documentario rivela la bellezza del Continente bianco, vero e proprio laboratorio di opportunità per comprendere la vita.