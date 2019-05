L’area più densamente popolata in Italia: la Pianura Padana vista dallo Spazio [FOTO]

Questa immagine acquisita dal satellite Sentinel-2, del programma europeo Copernicus, mostra la Pianura Padana, l’area più densamente popolata in Italia, che rappresenta quasi la metà della popolazione nazionale. Questa immagine composita contiene diverse immagini acquisite tra giugno 2018 e febbraio 2019, e permette di vedere l’area libera da nuvole e da smog.

Il Po, il più lungo fiume italiano, scorre per oltre 650 km da ovest ad est attraverso il paese, e termina con una foce a delta che sfocia nel Mar Adriatico vicino Venezia. Il fiume attraversa alcune tra le più importanti città del nord Italia.

All’estrema sinistra dell’immagine, vicino al fiume, si può riconoscere la città di Torino. Centro economico e culturale, Torino è capoluogo della regione Piemonte. Ricca di storia, la città custodisce la Sacra Sindone, una famosa reliquia religiosa, come anche le Residenze della Casa Reale di Savoia. Tornando ai nostri giorni, diversi moduli della Stazione Spaziale Internazionale, come Harmony e Columbus, sono stati realizzati a Torino.

Spostandoci verso est, la città di Milano è visibile adagiata sotto le Alpi. Nonostante Milano sia la seconda città più densamente popolata in Italia, dopo Roma, l’area metropolitana più ampia si estende oltre la Lombardia e nel Piemonte orientale, rendendola la più grande area metropolitana d’Italia.

Più ad est, il blu del Lago di Garda è visibile a sinistra della città di Verona. Con un’area di 370 kmq, il Garda è il più grande lago in Italia ed il terzo più grande della regione alpina. Ad est del lago si trova il fiume Adige, che scorre verso sud prima di curvare ad est verso Verona. La città di Verona è stata nominata Sito Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO per la sua struttura urbana ed il patrimonio architettonico, come l’anfiteatro romano, o Arena di Verona.

Lungo la costa sono visibili i colori turchesi della laguna Veneta e delle isole che compongono la città di Venezia. Famosa per il suo patrimonio culturale musicale ed artistico, milioni di turisti di affollano ogni anno l’arcipelago.

Laddove il Po si avvicina al Mar Adriatico, possiamo vedere i campi che dominano il suo paesaggio agricolo. L’agricoltura è una delle principali industrie del Bacino del Po, grazie ai fertili terreni. Cereali, tra cui il riso, e diversi tipi di verdure sono normalmente coltivati in questa zona.

I rami principali del fiume spingono il delta in mare. Un importante ecosistema, l’area è parco regionale sin dal 1988 ed una riserva di biosfera dal 2015.

Sentinel-2 Copernicus è una missione a due satelliti. Ciascun satellite ha a bordo una telecamera ad alta risoluzione che acquisisce immagini della superficie della Terra in 13 differenti bande spettrali. I dati provenienti da Sentinel-2 possono aiutare a monitorare i cambiamenti della copertura al suolo.