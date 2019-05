Argentina: la figura di Cristo “appare” tra le nuvole, scatenando il delirio religioso in rete

Una foto, scattata in Argentina, di una figura somigliante a quella di Cristo è diventata subito virale in rete. L’immagine, che vedete in alto a corredo dell’articolo, è stata scattata dall’appassionata di fotografia Monica Aramayo a San Salvador de Jujuy, nell’Argentina nord-occidentale, e sembra riportare la sagoma di Gesù Cristo con le braccia aperte, secondo l’interpretazione della maggior parte delle persone. Aramayo ha notato la figura brillare tra le dense nuvole ed è stata in grado di scattare velocemente una foto.

Gli utenti dei social network hanno reagito alla foto con commenti del tipo: “Abbiamo davvero bisogno di lui”, oppure: “Il Signore verrà presto da noi e dovremmo essere pronti”. L’immagine è stata paragonata da alcuni al Cristo Redentore di Rio de Janeiro, in Brasile, che guarda sulla città.

Ma non tutti sono in grado di vedere l’illusione tra le nuvole. “Personalmente, vedo solo il sole attraversare le nuvole, ma le persone vedono quello che vogliono vedere”, è il commento di un utente. In effetti, non è certo questa la prima volta in cui la gente riporta di aver visto la figura di Cristo. È successo nel caso dell’incendio della Cattedrale di Notre Dame a Parigi, quando alcuni sostenevano di vedere la figura sacra tra le fiamme che stavano divorando la struttura, o più generalmente nel caso di cieli nuvolosi attraversati in alcuni punti dalla luce del sole, responsabile della creazione di sagome che spesso vengono associate a Cristo, come successo ad Agropoli, città sulla Costiera Amalfitana, con un tramonto che ha lasciato senza fiato i più fedeli.