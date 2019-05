Arnold Schwarzenegger aggredito durante un evento in Sudafrica: paura per l’attore 71enne [VIDEO]

L’attore Arnold Schwarzenegger è stato aggredito mentre era in viaggio in Sudafrica. L’ex Governatore della California stava partecipando all’evento sportivo Arnold Classic Africa quando una persona l’ha colpito alla schiena. The Sandon Chronicle riporta che Schwarzenegger si trovava presso il Sandton Convention Centre di Johannesburg quando si è verificato l’incidente, che potete vedere nelle immagini del video in fondo all’articolo.

L’attore, 71 anni, stava facendo delle foto con i fan quando un uomo, saltando, lo ha colpito violentemente con un calcio alla schiena, facendolo barcollare in avanti. L’aggressore è stato subito bloccato dalla sicurezza e Schwarzenegger ha abbandonato il centro congressi qualche minuto dopo. In un momento successivo, l’attore ha postato un messaggio su Twitter informando i suoi follower sulle sue condizioni: “Grazie per le vostre preoccupazioni, ma non c’è niente di cui preoccuparsi. Pensavo di essere stato urtato dalla folla, il che accade spesso. Ho realizzato di essere stato colpito solo quando ho visto il video, come tutti voi. Sono contento che l’idiota non abbia interrotto il mio Snapchat”.

In un altro post, l’evento indica “un fan impazzito” come autore dell’aggressione. La dichiarazione ha citato l’organizzatore Wayne Price, dicendo che l’aggressore era “noto alla polizia per aver orchestrato incidenti simili in passato” e che Schwarzenegger stava “bene ed era ancora di ottimo umore”. L’attore ha poi confermato di non voler sporgere denuncia e che sarà presente anche domani, 19 maggio, come pianificato, si legge nella dichiarazione.

L’ex bodybuilder, che è stato Governatore della California tra il 2003 e il 2011, ha creato l’Arnold Sports Festival, di cui l’Arnold Classic Africa fa parte, nel 1989.